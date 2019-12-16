Как Россия стала фабрикой по производству китайских детей
Разбираемся, почему тысячи пар из Поднебесной пользуются услугами суррогатных мам из России, кто на этом спросе наживается и как из нашей страны вывозят новорожденных
Как Россия стала фабрикой по производству китайских детей
КСТАТИ
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