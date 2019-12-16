2019-12-16T14:41:35+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

Как Россия стала фабрикой по производству китайских детей

Михаил Антонов и Анастасия Варданян обсуждают главные новости столицы.Михаил Антонов и Анастасия Варданян обсуждают главные новости столицы.

Разбираемся, почему тысячи пар из Поднебесной пользуются услугами суррогатных мам из России, кто на этом спросе наживается и как из нашей страны вывозят новорожденных

Как Россия стала фабрикой по производству китайских детей

00:00
00:00

КСТАТИ

Об этой и других столичных новостях мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

Скачать передачу [mp3, 22.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
2 Декабря 2019 11:03 - 11:39

Московские окна

Тема: Подогрев дорог, мочевина и кипяток с песком: какие методы для борьбы с гололедом предлагают специалисты

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН

В гостях: Анна КЛИМЕНТОВА, Антон ШАПАРИН
07:30
21:30
20 Ноября 2019 11:03 - 11:32

Московские окна

Тема: Предприниматель из Подмосковья зарезал пешехода из-за плохого настроения, а подростки играют в челлендж «Пропасть на 72 часа»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александр РОГОЗА, Анастасия ВАРДАНЯН
07:30
21:30
15 Ноября 2019 11:03 - 11:32

Московские окна

Тема: «Била, издевалась, орала, алкоголь был постоянно». Трое детей узнали, что неродные, во время очередного откровения «матери»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН, Мария ШЕСТЕРИКОВА
07:30
21:30
13 Ноября 2019 11:03 - 11:32

Московские окна

Тема: Москвичка вышла в окно с двумя детьми. Как отличить послеродовую депрессию от обычной усталости и почему она приводит к суициду

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН

В гостях: Ксения КРАСИЛЬНИКОВА
07:30
21:30
11 Ноября 2019 11:03 - 11:45

Московские окна

Тема: Бараки и хрущевки отправят под снос. В Госдуму внесён закон о реновации жилья по всей России

В студии: Михаил АНТОНОВ, Светлана ВОЛКОВА, Анастасия ВАРДАНЯН

В гостях: Екатерина ВИНОКУРОВА
07:30
21:30
30 Октября 2019 11:03 - 11:32

Московские окна

Тема: «Он бил меня ногами и кричал, что задушит наших дочек...Михаил Антонов и Анастасия Варданян»: москвичку обвиняют в убийстве мужа-алкоголика.

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН, Мария ШЕСТЕРИКОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Путин подписал закон о временном запрете бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу
Путин подписал закон об отмене комиссии за «банковский роуминг»
Глава Минздрава рассказала, кто будет получать бесплатные лекарства с 2020 года
Защита экс-министра финансов Подмосковья обжалует приговор
В Эстонии извинились за слова главы МИД, назвавшего премьера Финляндии кухаркой
Минэку предложили ряд мер, чтобы повысить уровень доверия к силовикам
Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия
Вологодские бюджетники получат прибавку к зарплате
Тело мужчины без головы и кистей рук нашли в Подмосковье
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам тюрьмы
Песков рассказал о разнице в подходах Зеленского и Порошенко
В Совфеде рассказали, как перегнать Америку
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Вейперы страдают от заболеваний лёгких на треть чаще, чем некурящие
В Сети опубликовали видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
"Нуждаются в адаптации": В МИД Украины заявили о необходимости пересмотра Минских соглашений
Песков ответил на вопрос о том, как Путин встретит Новый год