СЕГОДНЯ 03:46 2019-12-14T13:12:19+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

14 декабря. Отмена карточек и «денежная» реформа, премьера фильма «Корона Российской империи», расстрел директора Елисеевского магазина 00:00 00:00

14 декабря. В этот день в разные годы:

1947 год - «Денежная» реформа и отмена карточек в СССР.

1971 год - премьера фильма «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».

1984 год - по приговору суда расстрелян директор «Елисеевского» магазина Юрий Соколов.

1996 год - в хит-парады попадает песня «Don’t Speak» группы No Doubt.