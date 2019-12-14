2019-12-14T13:12:19+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

14 декабря. Отмена карточек и «денежная» реформа, премьера фильма «Корона Российской империи», расстрел директора Елисеевского магазина

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

14 декабря. Отмена карточек и «денежная» реформа, премьера фильма «Корона Российской империи», расстрел директора Елисеевского магазина

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14 декабря. В этот день в разные годы:

1947 год - «Денежная» реформа и отмена карточек в СССР.

1971 год - премьера фильма «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».

1984 год - по приговору суда расстрелян директор «Елисеевского» магазина Юрий Соколов.

1996 год - в хит-парады попадает песня «Don’t Speak» группы No Doubt.

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