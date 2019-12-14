14 декабря. Отмена карточек и «денежная» реформа, премьера фильма «Корона Российской империи», расстрел директора Елисеевского магазина
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
14 декабря. Отмена карточек и «денежная» реформа, премьера фильма «Корона Российской империи», расстрел директора Елисеевского магазина
14 декабря. В этот день в разные годы:
1947 год - «Денежная» реформа и отмена карточек в СССР.
1971 год - премьера фильма «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».
1984 год - по приговору суда расстрелян директор «Елисеевского» магазина Юрий Соколов.
1996 год - в хит-парады попадает песня «Don’t Speak» группы No Doubt.