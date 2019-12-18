2019-12-18T19:59:04+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Никита КРИЧЕВСКИЙАлексей ИВАНОВ

Никита Кричевский: Корпоратив проводить обязательно надо! Вы работаете для того, чтобы жить, а не живете ради того, чтобы работать

Обсуждаем главные экономические темы с Никитой Кричевским.Обсуждаем главные экономические темы с Никитой Кричевским.

Алексей Иванов и экономист Никита Кричевский обсуждают новогодние праздники, введение прогрессивной шкалы подоходного налога и мусорную реформу

Никита Кричевский: Корпоратив проводить обязательно надо! Вы работаете для того, чтобы жить, а не живете ради того, чтобы работать

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