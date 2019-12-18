Никита Кричевский: Корпоратив проводить обязательно надо! Вы работаете для того, чтобы жить, а не живете ради того, чтобы работать
Обсуждаем главные экономические темы с Никитой Кричевским.
Алексей Иванов и экономист Никита Кричевский обсуждают новогодние праздники, введение прогрессивной шкалы подоходного налога и мусорную реформу
Никита Кричевский: Корпоратив проводить обязательно надо! Вы работаете для того, чтобы жить, а не живете ради того, чтобы работать
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