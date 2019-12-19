В России насчитали 25 миллионов «ненужных» работников. Миллионы россиян выполняют работу, которая никому не нужна
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями, увольнять ли «лишних людей», имеет ли мэр право повышать себе зарплату, если в городе всё плохо и что происходит с погодой
В России насчитали 25 миллионов «ненужных» работников. Миллионы россиян выполняют работу, которая никому не нужна
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