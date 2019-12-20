2019-12-20T15:35:52+03:00
Опять пятница
Александра КОЧНЕВАСергей МАРДАН

Как обсуждение отмены НДФЛ для бедных обернулось скандалом с депутатом, которая сравнила малоимущих с уголовниками

Самые бедные россияне давно ждут отмену налогов. Правительство пока думает.Самые бедные россияне давно ждут отмену налогов. Правительство пока думает.Фото: Евгения ГУСЕВА

Сергей Мардан и Александра Кочнева обсуждают, нужно ли отменять налоги для бедных и чем закончится импичмент Трампа

Как обсуждение отмены НДФЛ для бедных обернулось скандалом с депутатом, которая сравнила малоимущих с уголовниками

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Опять пятница

Тема: Мардан: WADA отстранила Россию от чемпионатов по футболу. FIFA - коммерческая организация со стоимостью 100 млрд долларов. Сраное решение бюрократов из WADA их слабо интересует

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
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