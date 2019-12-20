СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-20T16:50:39+03:00

«Кванториада» - международный конкурс молодых инженеров, которые строят наше будущее 00:00 00:00

М. Баченина:

- Международный конкурс детских инженерных команд – что это? Это соревнования для молодых ученых, инженеров, которые будут строить наше с вами завтра. И это не пафосные слова, это то, что сейчас происходит. Именно поэтому в студию мы пригласили заместителя министра просвещения Российской Федерации Марину Ракову. Марина Николаевна, здравствуйте.

М. Ракова:

- Здравствуйте.

М. Баченина:

- Конкурс называется «Кванториада». Вообще название такое непривычное для русского языка и все-таки, еще раз повторю, что это международный конкурс детских инженерных команд. Расскажите поподробнее, чтобы народ услышал и как-то захотел прикоснуться, захотел присмотреться…

М. Ракова:

- На самом деле, очень важным элементом «Кванториады» является то, что это командная работа. То есть, это не индивидуальный зачет, как в примере многочисленных олимпиад. И второе. Победителями признаются все, кто исполнил все те функциональные задачи, которые ставятся перед разработкой. Потому что мы все прекрасно знаем, что предела совершенства ни одной инженерной разработки не существует, есть итерации. И настоящий инженер должен понимать, что он должен в какие-то конкретные сроки выпустить функциональную деталь, машину, агрегат, гаджет… И для него не должно быть огорчением, а, наоборот, это точка роста для дальнейшего совершенствования своей разработки, если что-то еще с максимальными параметрами работает, что-то поехало не так, что-то вообще не поехало, что-то не взлетело. Более того, я считаю, что критически важно, что мероприятие – это не четыре дня, которые идут сейчас и ребята – 500 человек из 64 субъектов Российской Федерации и 14 стран мира принимают участие и работают. Важно, что это проект, который длится в течение всего года. Мы выдаем за 8 месяцев до начала соревнования некие задания. К примеру, создать некий автономный транспортный агрегат, который будет ехать по наклонной поверхности и тянуть некий груз. Вот ребята все это исполняют, у них есть обязательства принести рецензию НТС профильного предприятия, получить рецензию от профильного научного сотрудника, записать видео, что агрегат работает. Единственное ограничение – это габариты. И дальше ребята, команды, которые собирали такой дивайс, они приезжают на «Квантариаду» и получают внезапно новые ограничения. Им говорят – ваше транспортное средство поднимается по ледяной поверхности с углом наклона 65 градусов и тянет полезную нагрузку со смещенным центром тяжести. Им даются всевозможные расходные материалы, оборудование самое высокотехнологичное, наставники им не помогают. За три дня активной работы они общаются со своими наставниками только один час. Все остальное время на наших глазах в онлайн-режиме все могут прийти, там огромное количество экспертов, которые наблюдают, как ребята работают, насколько слаженна командная работа и т.д…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750854" frameborder="0"></iframe> «Кванториада» - международный конкурс молодых инженеров, которые строят наше будущее.

М. Баченина:

- Это какое-то специальное место, да?

М. Ракова:

- Мы строим лабораторию. В прошлом году это было в самом большом планетарии во всей Европе – в Санкт-Петербурге. А в этом году для нас выделили площадку Манежа – дети будут в самом центре Москвы…

М. Баченина:

- 18-20 декабря в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве проходит финал международного конкурса инженерных команд «Кванториада». 425 школьников со всей страны, а также из-за рубежа – Испания, Румыния, Эстония, Армения, Казахстан – соревнуются по десяти направлениям. Марина Николаевна, а кто придумывает эти задания?..

М. Ракова:

- На самом деле, команда достаточно большая. Причем, мы работаем не только с собственным ресурсом. Как вы верно уточнили, странное название «Кванториада» - конкурс вырос из деятельности сети детских технопарков «Кванториум», поэтому коррелирующиеся названия. Логика и философия наименования «Кванториум» - это неделимость инженерного и научного развития наших детей и успеха страны. И вот эта неделимость отображена в кванте, как неделимой частицы энергии, и, соответственно, эта же философия передается в само соревнование. Поэтому нам кажется, что именно посыл командности и посыл инженерного подхода к разработке и к достижению тех целей, которые перед нами стоят в серьезнейших документах, помимо 204-го указа президента – это и стратегия научно-технологического развития страны, и стратегия развития технологии искусственного интеллекта…

М. Баченина:

- То есть, надо понимать, что Владимир Владимирович про детей говорил, про наше будущее?

М. Ракова:

- Совершенно точно.

М. Баченина:

- Хорошо. А какой возраст у наших детей, которые приехали на «Кванториаду»?

М. Ракова:

- Стандартно это возраст 12+ - то есть, от 12 до 18 лет. Но с прошлого года мы увидели совершенно фантастического участника и допустили его к участию – девочке в этом году 11 лет. Когда у нас в прошлом году на прямой связи был президент Российской Федерации, он обратился именно к ней и ее ответ, который был совершенно не подготовлен, она сразу же начала ему рассказывать про тонкую материю в биологии и т.д.. Это было просто фантастически!

М. Баченина:

- Как трогательно звучит! Дети совсем еще нежного возраста, а уже такие увлеченные!

М. Ракова:

- Очень серьезные разработки.

М. Баченина:

- А какая цель у «Кванториады»?

М. Ракова:

- Целей несколько. Есть глобальная цель – это формирование сообщества детей, сообщества наставников, которые преследуют одну большую цель. Ну, можно сказать пафосно – это действительно лидирующее положение Российской Федерации в развитии науки и технологий. А есть еще одна цель – мы хотим, чтобы наши дети были здоровыми, чтобы они были в безопасности и чтобы они были востребованными. А востребованность на сегодняшний день уже не определяется исключительно знаниями предметных областей. Востребованность подразумевает умение работать в команде, умение коммуницировать. Так называемые мягкие навыки, которые так же президент отдельно подчеркнул в 204-м указе, что мы должны это развивать, потому что именно это определяет на текущий момент успех любого сообщества, успех любой страны.

М. Баченина:

- Да. Но, согласитесь, если вернуться все-таки к инженерному делу, очень серьезные направления. Аэротакси. Гибкая электроника. Инструменты редактирования генов… Скажите, ну, неужели школьники могут в этих сферах создать что-то серьезное? У меня это восторг вызывает… и мне очень хочется прикоснуться к этим людям – молодым и таким перспективным.

М. Ракова:

- Очень рада, что вы отметили именно в такой формулировке. Это наши молодые коллеги, которые дают порой результат гораздо интереснее, чем дают взрослые. У нас был прецедент, например, с корпорацией Роскосмос, когда ребятам была предложена к решению задача по одному из элементов космического корабля «Федерация». КБ, которое принимало результаты разработки наших ребят, было в шоке. И не потому, что это нобелевское открытие или там математика тянет на премию Ферма. А потому, что у детей нет шор, у них нет ограничений…

М. Баченина:

- Неосрведственно работает на благо, да?

М. Ракова:

- На самом деле, их вектор развития вот конкретного блока, узла был принят и дорабатывается в КБ. Это фантастика! Дети делают вещи, которых не ожидаешь.

М. Баченина:

- Вот кому нужно заказывать лифт, о котором Рогозин заявил… Серьезно. Эта непосредственность и незашоренность – мне кажется, это главный секрет. И в то же время

– секрет полишинеля…

М. Ракова:

- Это очень важно сохранить.

М. Баченина:

- А вы думаете, у взрослого человека это можно сохранить?

М. Ракова:

- Я думаю, если это сохранять перманентно, оставляя эту креативность, незашоренность и поддерживая это творческое начало, то это совершенно точно можно сохранить.

М. Баченина:

- Но это в рамках все-таки программы просвещения, программы обучения. Чтобы вот так и помогали в школах детям. Не забивали ими гвозди (я образно говорю), а помогали вот так расцветать.

М. Ракова:

- Совершенно точно.

М. Баченина:

- Это круто! Я от всей души желаю успеха! А как сложилась судьба победителей прошлых лет?

М. Ракова:

- О, это фантастическая команда. Ребята были практически все выпускники, за исключением одного молодого человека. Их было пятеро, это была калининградская команда.

М. Баченина:

- Вы имеете в виду выпускники уже вуза или школы?

М. Ракова:

- Нет, это был 11-й класс. Трое из четырех выпускников поступили в технические вузы, один, который был в 10-м классе, сейчас является участником нашей «Кванториады-2019», он собрал новую команду и снова является участником, снова рассчитывает на абсолютную победу. И один молодой человек – он разработчик, у него очень хороший потенциал по созданию, вообще быть, наверное, стать архитектором больших систем, поэтому в этом году, после выпуска, он уже является предпринимателем, он делает разработки для крупных IT-компаний и в принципе готовит себя к…

М. Баченина:

- Сколько ему лет?

М. Ракова:

- Ему 18 лет.

М. Баченина:

- Марина Николаевна, я под сильнейшим впечатлением!.. А у «Кванториады» есть информационный ресурс?

М. Ракова:

- Да, безусловно.

М. Баченина:

- То есть, там будут выкладываться не только результаты, но еще и процесс?

М. Ракова:

- Обязательно. В том числе, видеоматериалы.

М. Баченина:

- Почему я об этом говорю? Потому что ведь не только из Москвы участники… тут 425 школьников со всей страны и из-за рубежа – Испания, Румыния, Эстония, Армения, Казахстан… десять направлений… Теперь – а судьи кто? Как определяют победителей? Кто входит в жюри?

М. Ракова:

- Еще раз подчеркну, что в инженерном деле главное, чтобы был исполнен функционал той разработки, того изделия, которое команда делает. Нужно, чтобы летело, значит, если летит – все отлично. Ну, как бы просто полет нас не интересует, у нас на текущий момент полностью автономный полет ребята будут исполнять в режиме сложной архитектуры города. Причем, это неожиданно – то есть, когда мы абсолютно не понимаем топологию заранее и ребятам нужно будет запрограммировать так, чтобы та разработка – а дрон они тоже создают самостоятельно – действительно смог везти груз по достаточно сложным траекториям и обходить препятствия, будь то дома и т.д.

М. Баченина:

- То есть, если мы увидим над собой дроны, то это «Кванториада»?

М. Ракова:

- Да. Мы застроили отдельный город для этого трека – внутри площадки Манежа – это фантастически выглядит совершенно. Уникальный, так скажем, формат, когда ребята погружаются максимально возможным образом в реальные условия.

М. Баченина:

- Вы представляете, как они счастливы…

М. Ракова:

- Они безумно счастливы. Там есть, конечно же, разные эмоции. Ребята плачут, когда у них не получаются. Ребята радуются и тоже плачут, когда все получается. Но еще раз акцент – победителями признаются все команды, которые исполнили функциональные требования. Поэтому субъективизма здесь фактически быть не может.

М. Баченина:

- То есть, вы его исключили априори, заранее?

М. Ракова:

- Тем не менее, экспертов на площадке очень много. Это ведущие ученые, и не только российские, а и ученые-международники, которые следят за тем, как это все происходит. И за безопасностью, и за теми форматами развития, идей разработок, которые ребята в течение трех дней им показывают и демонстрируют. Ну и я скажу, наверное, не очень секретную вещь – эти эксперты, ученые, инженеры, представители госкорпораций и крупнейших промышленных предприятий приезжают на «Кванториаду», потому что они просто ищут будущих сотрудников.

М. Баченина:

- Буквально с языка сняли вопрос. Действительно, победители конкурсы должны… потому что, когда я училась, это олимпиады были… талантлив, упер в учебе, любишь учиться – вот тебе возможность и ступень. Так вот, победители конкурса какие-то имеют преимущества при поступлении в вузы?

М. Ракова:

- На стажировке целевое обучение, вузы, которые действительно предоставляют преференции для победителей «Кванториады». Более того, «Кванториада» включена в перечень тех мероприятий, на основании которых ребята попадают в перечень кандидатов на получение президентского гранта на период всего своего обучения в организации высшего образования, то есть, это по 20 тысяч ежемесячно на протяжении всего обучения.

М. Баченина:

- Так. А еще тогда уточнение. Конкурс входит в нацпроект «Образование»?

М. Ракова:

- Безусловно. Нацпроект «Образование» содержит в себе развитие сети детских технопарков «Кванториум», напомню, что сейчас, на момент базового значения запуска национального проекта было 82 площадки, в этом году у нас 110 площадок по стране. За весь период реализации национального проекта будет 245 кванториумов, только стационарных, и 380 мобильных кванториумов, которые ездят по сельской местности и отдаленным территориям.

М. Баченина:

- Кулибиных ищут?

М. Ракова:

- Я бы так не сказала. Мы не являемся сетью, неким оком Саурона, который смотрит на всех детей и пытается взять суперотдаленных. Наоборот, цель сети, цель мероприятия – это увеличить воронку. Это мероприятия и сеть абсолютно для всех детей. Это не что-то элитарное. Мы готовы работать с каждым ребенком…

М. Баченина:

- И научить, получается?

М. Ракова:

- Совершенно верно. И это получается.

М. Баченина:

- Вот эта схема очень интересна. То есть, вот я, обычный родитель, сижу, слушаю наш с вами разговор. Услышала про «Кванториаду», посмотрела в интернете и я вижу в своем ребенке, допустим, какие-то задатки инженерные… И вот я его веду в «Кванториаду». А как дальше могут развиваться события?

М. Ракова:

- Ну, на самом деле, здесь просто нужно будет зарегистрироваться, у вашего ребенка должна появиться команда – и это самое главное – чтобы вокруг него собрались люди, которые дополняют его компетенции. Если он, допустим, разбирается в IT, а он выбрал трек по биологии, то, соответственно, чтобы исполнить задачу по биоинформатике, одной из ограничений этого года, он должен пригласить ребенка, у которого высокие компетенции в области микробиологии. Дальше, безусловно, нужен наставник, который сможет сопроводить их работу. И здесь я могу часами рассказывать, что заложено в национальный проект «Образование», какие институции мы создаем. Это и сто центров домов научных коллабораций на базе вузов. Это дистанционная возможность общаться с лучшими молодыми учеными лидирующих инженерных вузов нашей страны – это Скалтех, МФТИ, Бауманка, ИТМО на площадке онлайнплатформы «Заочная школа новых технологических компетенций» - ЗШНТК – туда любой школьник может подать заявку, выбрать себе наставника по направлению и с ним заниматься. Это так же может быть команда. Возможностей огромное количество. В этом году мы открыли 2049 точек роста в школах, расположенных исключительно в сельской местности. И таких будет 16 тысяч. То есть, в школе, которая расположена в сельской местности, создается площадка, на которую мы закупаем достаточно серьезное количество высокотехнологичного оборудования – от очков виртуальной реальности, компьютеров, 3Д-принтеров, лазеров, фрезеров, дронов и т.д…. То есть, у каждого ребенка на селе появляется возможность соприкоснуться с самыми передовыми технологиями. Учителя, которые их учат, в этом году через нас прошло свыше 10 тысяч учителей, мы их учили с марта по сентябрь, и до сих пор продолжаем, и будем их сопровождать. Мы обучали их на площадках высокотехнологичных…

М. Баченина:

- А какие это предметы?

М. Ракова:

- Это технология, прежде всего. Это информатика. И это основы безопасности и жизнедеятельности – от информационной безопасности и заканчивая безопасностью жизни и здоровья.

М. Баченина:

- Могли ли мы себе представить, что ОБЖ – это информационные будут технологии, в том числе? Кстати, я думаю, это вызываем беспокойство, - мешает ли конкурс учебе? Или помогает?

М. Ракова:

- Однозначно помогает. Мы сто процентов видим на протяжении всего периода, что мы общаемся с детьми, что подобные мероприятия – ну, я считаю «Кванториаду» совершенно уникальным мероприятием, тем не менее, есть олимпиада НТИ, есть еще какие-то формы – это достаточно сильно мотивирует ребенка на получение новых знаний не потому, что ему поставят оценку и он работает за оценку. А потому, что ему действительно нужны знания. А это сообщество заставляет интересоваться не только своим направлением, которое тебе суперинтересно, они знают, они в течение года тоже на различных акатонах встречаются…

М. Баченина:

- Это вы о чем? Акатоны?

М. Ракова:

- Хакатоны. По информатике, по виртуальной реальности, по геоинформатике и т.д. Ребята очень разные, поэтому они стараются быть интересными друг другу…

М. Баченина:

- Да, смотрите, это вот стык областей разных наук. Именно то, что сейчас востребовано.

М. Ракова:

- Да. Конвергенция.

М. Баченина:

- Да. Именно это. Хорошо. Но снова про проект «Образование» хочу спросить. Потому что заканчивается первый год реализации национального проекта, который так и называется – «Образование – уже можно говорить о каких-то итогах?

М. Ракова:

- Да, безусловно. Мы можем говорить и о качественных вещах, и количественных вещах. И, если говорить в абсолютных цифрах, то в этом году в объеме ассигнований это чуть более 106 млрд. рублей, 65 из которых были представлены межбюджетными трансфертами субъектом Российской Федерации на реализацию наших мероприятий. 10 федеральных проектов – естественно, мы строим большое количество школ, это 167 тысяч новых мест в общеобразовательных организациях создано уже в этом году. За весь период реализации национального проекта по школам, вместе с региональными программами мы достигнем показателя фактически 1 миллион новых школьных мест.

М. Баченина:

- А учителей-то найдете для этих школ?

М. Ракова:

- Мы готовим учителей. Мы провели огромное количество – и это постоянная основа – образовательных программ для наших учителей. Для наших учителей отдельный пятый федеральный проект «Учитель будущего». Уже в этом году в 11 субъектах Российской Федерации создано 45 центров непрерывного повышения профессионального мастерства наших педагогов. При этом эти центры работают как агрегаторы, они выявляют лучшие практики по образовательным программам в вузах, в институтах развития образования, в бизнес-среде, в их экстернале, поэтому педагог наконец-то не находится в замкнутой системе отрасли, а мы получаем возможность обеспечить ему доступ к лучшим передовым практикам, как государственного сектора, но других областей, так и негосударственного.

М. Баченина:

- Заместитель министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова была в студии "Комсомольской правды". Мы говорили про международный конкурс детских инженерных команд молодых ученых и инженеров «Кванториада». Благодарим вас.

М. Ракова:

- Спасибо.