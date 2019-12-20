2019-12-20T20:37:13+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: YouTube убрал дизлайки под трансляцией пресс-конференции Путина

Обсуждаем главные экономические новости с Михаилом Делягиным.Обсуждаем главные экономические новости с Михаилом Делягиным.

Доктор экономических наук обсуждает заявления Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции и другие важные темы

Михаил Делягин: YouTube убрал дизлайки под трансляцией пресс-конференции Путина

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Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Михаил Делягин: Парламент Осетии предложил установить всем бюджетникам минимальную зарплату в 2 прожиточных минимума. Но Госдума это не примет

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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