Михаил Делягин: YouTube убрал дизлайки под трансляцией пресс-конференции Путина
Обсуждаем главные экономические новости с Михаилом Делягиным.
Доктор экономических наук обсуждает заявления Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции и другие важные темы
Михаил Делягин: YouTube убрал дизлайки под трансляцией пресс-конференции Путина
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