2019-12-20T22:03:13+03:00
Николай Платошкин. Главное
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Николай Платошкин: Есть вопросы к ФСБ? Не идите с оружием на разборки, а поступите на службу и исправьте ситуацию изнутри!

Подводим информационные итоги недели с Николаем Платошкиным.Подводим информационные итоги недели с Николаем Платошкиным.

Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают нападение на здание ФСБ на Лубянке и 140-летие Сталина

Николай Платошкин: Есть вопросы к ФСБ? Не идите с оружием на разборки, а поступите на службу и исправьте ситуацию изнутри!

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