Николай Платошкин: Есть вопросы к ФСБ? Не идите с оружием на разборки, а поступите на службу и исправьте ситуацию изнутри!
Подводим информационные итоги недели с Николаем Платошкиным.
Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают нападение на здание ФСБ на Лубянке и 140-летие Сталина
Николай Платошкин: Есть вопросы к ФСБ? Не идите с оружием на разборки, а поступите на службу и исправьте ситуацию изнутри!
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