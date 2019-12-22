2019-12-22T14:09:24+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУС

Ректор РАНХиГС Владимир Мау: Успешный человек не работает по специальности, указанной в дипломе

Ректор РАНХиГС Владимир Мау.Ректор РАНХиГС Владимир Мау.Фото: Егор Сачко

Архитектор виртуальности, дизайнер эмоций и консультант по здоровой старости. Какую профессию выбрать ребенку сейчас, чтобы работать по специальности потом и почему адаптивность сегодня - главное качество

Ректор РАНХиГС Владимир Мау: Успешный человек не работает по специальности, указанной в дипломе

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