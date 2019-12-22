Ректор РАНХиГС Владимир Мау: Успешный человек не работает по специальности, указанной в дипломе
Архитектор виртуальности, дизайнер эмоций и консультант по здоровой старости. Какую профессию выбрать ребенку сейчас, чтобы работать по специальности потом и почему адаптивность сегодня - главное качество
Ректор РАНХиГС Владимир Мау: Успешный человек не работает по специальности, указанной в дипломе
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