2019-12-23T11:59:45+03:00
Дави на газ
Кирилл БРЕВДО

Чуть помедленнее! Власти анонсировали отмену нештрафуемого порога превышения скорости на 20 км/ч

Автоэксперт Кирилл Бревдо отвечает на все автомобильные вопросы.Автоэксперт Кирилл Бревдо отвечает на все автомобильные вопросы.

Автоэксперты Кирилл Бревдо и Антон Ширяев обсуждают главные автомобильные новости, итоги тест-драйвов и отвечают на все ваши вопросы

Чуть помедленнее! Власти анонсировали отмену нештрафуемого порога превышения скорости на 20 км/ч

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