2019-12-23T15:27:58+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАлександр РОГОЗААнастасия ВАРДАНЯНПавел КЛОКОВ

Погода в Москве и ЦФО бьёт рекорды по теплу, выходцы с Кавказа обложили данью таксистов, корреспонденты КП в лесу срубили ёлочку

Рассказываем о главных столичных новостях, которые интересны всей стране.Рассказываем о главных столичных новостях, которые интересны всей стране.

Михаил Антонов, Анастасия Варданян, Павел Клоков и Александр Рогоза рассказывают о главных столичных новостях, которые интересны всей стране

Погода в Москве и ЦФО бьёт рекорды по теплу, выходцы с Кавказа обложили данью таксистов, корреспонденты КП в лесу срубили ёлочку

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