Погода в Москве и ЦФО бьёт рекорды по теплу, выходцы с Кавказа обложили данью таксистов, корреспонденты КП в лесу срубили ёлочку
Михаил Антонов, Анастасия Варданян, Павел Клоков и Александр Рогоза рассказывают о главных столичных новостях, которые интересны всей стране
Погода в Москве и ЦФО бьёт рекорды по теплу, выходцы с Кавказа обложили данью таксистов, корреспонденты КП в лесу срубили ёлочку
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!