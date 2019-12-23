2019-12-23T17:10:36+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: США всегда могли остановить строительство «Северного потока-2». Но они специально ждали, пока мы потратим миллиарды

Владимир Ворсобин и публицист Николай Стариков обсуждают главные темы дня.Владимир Ворсобин и публицист Николай Стариков обсуждают главные темы дня.

Владимир Ворсобин и публицист Николай Стариков обсуждают, будет ли достроен наш газопровод в Европу, зачем было подписывать договор о транзите газа через Украину и почему в годовщину Сталина страна опять раскололась пополам

Николай Стариков: США всегда могли остановить строительство «Северного потока-2». Но они специально ждали, пока мы потратим миллиарды

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