Михаил Делягин: Популярность Сталина растет с каждым днём. Потому что все сравнивают, что было сделано в то время и что - сейчас
Экономист Михаил Делягин - про главные темы дня.
Экономист Михаил Делягин - про открытие железнодорожной части Крымского моста, легендарного оружейника Михаила Калашникова, 140-летие Вождя народов и соглашение о транзите газа между Россией и Украиной
Михаил Делягин: Популярность Сталина растет с каждым днём. Потому что все сравнивают, что было сделано в то время и что - сейчас
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