2019-12-23T19:06:51+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Популярность Сталина растет с каждым днём. Потому что все сравнивают, что было сделано в то время и что - сейчас

Экономист Михаил Делягин - про главные темы дня.Экономист Михаил Делягин - про главные темы дня.

Экономист Михаил Делягин - про открытие железнодорожной части Крымского моста, легендарного оружейника Михаила Калашникова, 140-летие Вождя народов и соглашение о транзите газа между Россией и Украиной

Михаил Делягин: Популярность Сталина растет с каждым днём. Потому что все сравнивают, что было сделано в то время и что - сейчас

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18 Ноября 2019 17:03 - 18:02

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Михаил Делягин: Парламент Осетии предложил установить всем бюджетникам минимальную зарплату в 2 прожиточных минимума. Но Госдума это не примет

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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