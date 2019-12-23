2019-12-23T20:56:19+03:00
Пресс-релизы

Главное в 2019: Переход МЦК на 4-х минутный интервал, запуск МЦД и тестирование беспилотных «Ласточек»

На фото слева направо: Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги и Владимир Мягков, начальник службы корпоративных коммуникаций МЖД.На фото слева направо: Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги и Владимир Мягков, начальник службы корпоративных коммуникаций МЖД.

Московская железная дорога подвела итоги своей работы в этом году

Главное в 2019: Переход МЦК на 4-х минутный интервал, запуск МЦД и тестирование беспилотных «Ласточек»

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Московская железная дорога подвела итоги своей работы в 2019 году. Начальник МЖД Михаил Глазков на пресс-конференции заявил, что главные достижения - это переход МЦК на 4-х минутный интервал, подготовка инфраструктуры для запуска движения по первым линиям МЦД и тестирование беспилотных «Ласточек». По словам Глазкова, в этом году поездами на МЖД воспользуются около 770 миллионов человек. Это на 25 миллионов больше, чем в 2018-м. Бьет все прогнозы и рекорды МЦК. На «Ласточках» в этом году проехало около 144 миллионов пассажиров, уточнил Глазков:

- Еще одна знаменательная дата для нас - переход движения по "Московскому центральному кольцу" на четырехминутном интервале попутного следования. Таких результатов нет ни в одной стране мира в железнодорожном, городском транспорте. Были применены абсолютно новые технологии - подвижные рельсовые тональные цепи, которые позволяют соблюдать интервал четырехминутный в попутном следовании с соблюдением всех требований по безопасности движения. Это те продукты, которые очень востребованы, очень понравились жителям, гостям, туристам.

Михаил Глазков также добавил, что в этом году отремонтировали более 450-ти км пути, построили новые и реконструировали существующие станции.

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