Автошколы будут учить по-новому: Масштабная реформа подготовки водителей начнется в 2020 году
Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные новости, итоги тест-драйвов и отвечают на все автомобильные вопросы
Автошколы будут учить по-новому: Масштабная реформа подготовки водителей начнется в 2020 году
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.