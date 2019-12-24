СЕГОДНЯ 07:03 2019-12-24T13:24:37+03:00

Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные новости, итоги тест-драйвов и отвечают на все автомобильные вопросы.

Автошколы будут учить по-новому: Масштабная реформа подготовки водителей начнется в 2020 году 00:00 00:00

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