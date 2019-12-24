2019-12-24T17:07:40+03:00
Право имею
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Звёздный адвокат Сергей Жорин: Лолита нашла эротическую переписку своего бывшего на своём компьютере. В суде он доказывал, что это общение с деловыми партнерами

Адвокат Сергей Жорин входит в число самых цитируемых в России.Адвокат Сергей Жорин входит в число самых цитируемых в России.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из самых крутых адвокатов России, занимавшийся разводом футболиста Дениса Глушакова, Евгения Петросяна и Лолиты Милявской, рассказывает, за какие дела никогда не возьмётся, можно ли защищать убийц и что важнее - правда или деньги

Звёздный адвокат Сергей Жорин: Лолита нашла эротическую переписку своего бывшего на своём компьютере. В суде он доказывал, что это общение с деловыми партнерами

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