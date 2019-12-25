2019-12-25T13:31:46+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Отар Кушанашвили: Не дожидаюсь, пока дети сами подойдут. Сам им рассказываю о сексе

Отар Кушанашвили в студии Радио «Комсомольская правда».Отар Кушанашвили в студии Радио «Комсомольская правда».Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многодетный отец рассказывает Марии Бачениной и Михаилу Антонову про воспитание своих отпрысков, семью, встречу нового года и предстоящий юбилей

Отар Кушанашвили: Не дожидаюсь, пока дети сами подойдут. Сам им рассказываю о сексе

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Главное - вовремя

Тема: Плакаты с вопросами, подарки Президенту и рекордное число участников: Что делают журналисты за кулисами ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина

В студии: Александр ГАМОВ, Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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