2019-12-26T11:36:26+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВКирилл БРЕВДО

Стоимость владения машиной россиянину обходится дороже, чем европейцу

Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные темы, итоги тест-драйвов и отвечают на все ваши вопросы.Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные темы, итоги тест-драйвов и отвечают на все ваши вопросы.

Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные темы, итоги тест-драйвов и отвечают на все ваши вопросы

Стоимость владения машиной россиянину обходится дороже, чем европейцу

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