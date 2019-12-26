Стоимость владения машиной россиянину обходится дороже, чем европейцу
Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные темы, итоги тест-драйвов и отвечают на все ваши вопросы.
Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные темы, итоги тест-драйвов и отвечают на все ваши вопросы
Стоимость владения машиной россиянину обходится дороже, чем европейцу
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