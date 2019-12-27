2019-12-27T16:12:44+03:00
Московские окна
Антон ЧЕЛЫШЕВАнастасия ВАРДАНЯН

Кому повезет в 2020 году? Астрологи взглянули на карту Москвы и других регионов

Обсуждаем главные столичные новости, которые интересны всем!Обсуждаем главные столичные новости, которые интересны всем!

Говорим об удаче и предсказаниях с астрологом, автором астрокарты Москвы Тимуром Свиридовым

Кому повезет в 2020 году? Астрологи взглянули на карту Москвы и других регионов

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Об этой и других столичных новостях мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

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