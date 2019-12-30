Иван Голунов: Моё дело засекретили и запретили трогать вещи в квартире
В эфире Радио «Комсомольская правда» журналист Иван Голунов ответил на вопросы Тины Канделаки и Максима Шевченко о том, как продвигается расследование его дела о подброшенных наркотиках
Иван Голунов: Моё дело засекретили и запретили трогать вещи в квартире
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