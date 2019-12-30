2019-12-30T14:51:58+03:00
Доживём до понедельника
Тина КАНДЕЛАКИМаксим ШЕВЧЕНКО

Иван Голунов: Моё дело засекретили и запретили трогать вещи в квартире

Иван Голунов оказался на свободе – в том числе, благодаря мощной общественной поддержке. Но о результатах расследования его дела до сих пор ничего не известно.Иван Голунов оказался на свободе – в том числе, благодаря мощной общественной поддержке. Но о результатах расследования его дела до сих пор ничего не известно.Фото: REUTERS

В эфире Радио «Комсомольская правда» журналист Иван Голунов ответил на вопросы Тины Канделаки и Максима Шевченко о том, как продвигается расследование его дела о подброшенных наркотиках

Иван Голунов: Моё дело засекретили и запретили трогать вещи в квартире

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