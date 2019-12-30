Павел Мамаев: Наша жизнь состоит из ошибок и испытаний. Для меня этот год был шагом вперёд. Я извлёк огромный урок для себя
Российский футболист Павел Мамаев в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о своих планах на 2020 год, переходе в ФК «Ростов» и осознании собственных ошибок, связанных с прошлогодним скандалом
Павел Мамаев: Наша жизнь состоит из ошибок и испытаний. Для меня этот год был шагом вперёд. Я извлёк огромный урок для себя
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