2019-12-31T13:51:00+03:00
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Александра КОЧНЕВАВалентин АЛФИМОВ

Наконец-то выпавший снег, зачатие под северным сиянием и -40 градусов: как Россия готовится и встречает праздник

С новым годом!С новым годом!Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валентин Алфимов и Александра Кочнева поздравляют всех с наступающим и пытаются понять, какими были 2010-е годы

Наконец-то выпавший снег, зачатие под северным сиянием и -40 градусов: как Россия готовится и встречает праздник

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В студии: Александр ГАМОВ, Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
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