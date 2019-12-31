Наконец-то выпавший снег, зачатие под северным сиянием и -40 градусов: как Россия готовится и встречает праздник
Валентин Алфимов и Александра Кочнева поздравляют всех с наступающим и пытаются понять, какими были 2010-е годы
Наконец-то выпавший снег, зачатие под северным сиянием и -40 градусов: как Россия готовится и встречает праздник
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