1 Янв. 2020 2020-01-01T15:52:23+03:00

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.

Появление газеты «Красная звезда», приход к власти Фиделя Кастро и премьера «Ну, погоди!» 00:00 00:00

1 января. В этот день в разные годы:

1924 год. Появление газеты «Красная звезда».

1926 год. Начало передачи сигналов точного времени по радио.

1959 год. Свержение на Кубе диктатора Батисты и приход к власти Фиделя Кастро.

1968 год. Появление на центральном телевидении программы «Время».

1969 год. Премьера первой серии «Ну, погоди!»