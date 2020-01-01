Появление газеты «Красная звезда», приход к власти Фиделя Кастро и премьера «Ну, погоди!»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Появление газеты «Красная звезда», приход к власти Фиделя Кастро и премьера «Ну, погоди!»
1 января. В этот день в разные годы:
1924 год. Появление газеты «Красная звезда».
1926 год. Начало передачи сигналов точного времени по радио.
1959 год. Свержение на Кубе диктатора Батисты и приход к власти Фиделя Кастро.
1968 год. Появление на центральном телевидении программы «Время».
1969 год. Премьера первой серии «Ну, погоди!»