2020-01-01T15:52:23+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Появление газеты «Красная звезда», приход к власти Фиделя Кастро и премьера «Ну, погоди!»

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Появление газеты «Красная звезда», приход к власти Фиделя Кастро и премьера «Ну, погоди!»

00:00
00:00

1 января. В этот день в разные годы:

1924 год. Появление газеты «Красная звезда».

1926 год. Начало передачи сигналов точного времени по радио.

1959 год. Свержение на Кубе диктатора Батисты и приход к власти Фиделя Кастро.

1968 год. Появление на центральном телевидении программы «Время».

1969 год. Премьера первой серии «Ну, погоди!»

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
28 Декабря 2019 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 23-29 декабря. Объявление 1-го января выходным днём в СССР, первый тираж газеты «Искры», ликвидация безграмотности в Советской России, первый сеанс братьев Люмьер

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Декабря 2019 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 16-22 декабря. Открытие Дома моды Кристиана Диора, премьера мультсериала «Симпсоны», возвращение Андрея Сахарова из Горьковской ссылки, взятие русскими войсками крепости Измаил

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
14 Декабря 2019 23:02 - 23:59

Был бы повод

Тема: 9-15 декабря. Премьеры опер Михаила Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», утверждение официального Андреевского флага, первый почтовый ящик в России, премьера фильма «Унесенные ветром»

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Участник обмена задержанными между Киевом и Донбассом рассказал о пытках в плену «Айдара»
Генсек ООН обеспокоен «новогодним» заявлением Ким Чен Ына
В Киеве националисты провели шествие в честь Бандеры
Астронавты из Индии будут готовиться к своей первой миссии в России
Из-за фейерверков в Германии случился пожар в зоопарке, погибли 30 животных
Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за нападения на посольство в Ираке
Во время первого в 2020 году антиправительственного митинга в Гонконге задержаны 400 человек
Посольство США в Багдаде прекратило работу из-за беспорядков
Во французском Страсбурге новогодними фейерверками подожгли более 200 машин
Путин утвердил в штате службы судебных приставов 20 генеральских должностей
Вместо новогоднего обращения Ким Чен Ын выступил с обещанием реализовать ядерную программу
В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко к украинцам
Новый глава ВАДА Банька поможет «чистым» спортсменам
Синоптики объявили «желтый уровень» погодной опасности в Москве
Россиянин выиграл миллиард в Новый год
Нерешительный грабитель пытался обчистить банк в новый год, но получил отказ кассира и ушел
С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст
Для украинцев начали действовать новые цены на газ
В Латвии больше не будут предоставлять статус «неграждан» детям русскоязычного населения
Лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования «Тур де Ски»
С нового года пособия на детей будут платить до трех лет