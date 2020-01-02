Выход первой российской газеты «Ведомости», изгнание Наполеона из России и показ на ТВ «12 стульев» Марка Захарова
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Выход первой российской газеты «Ведомости», изгнание Наполеона из России и показ на ТВ «12 стульев» Марка Захарова
2 января. В этот день в разные годы:
1703 год. Выходит первая российская газета «Ведомости».
1813 год. Кутузов поздравляет войска с изгнанием Наполеона из России.
1977 год. Показ на телевидении «12 стульев» Марка Захарова.
1994 год. На ТВ6 начинают выходить «Акулы пера».