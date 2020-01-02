2020-01-02T12:50:05+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Выход первой российской газеты «Ведомости», изгнание Наполеона из России и показ на ТВ «12 стульев» Марка Захарова

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Выход первой российской газеты «Ведомости», изгнание Наполеона из России и показ на ТВ «12 стульев» Марка Захарова

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2 января. В этот день в разные годы:

1703 год. Выходит первая российская газета «Ведомости».

1813 год. Кутузов поздравляет войска с изгнанием Наполеона из России.

1977 год. Показ на телевидении «12 стульев» Марка Захарова.

1994 год. На ТВ6 начинают выходить «Акулы пера».

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