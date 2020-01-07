7 января. Принятие гимна России «Боже, царя храни», публикация рассказа Чехова «Каштанка» и введение погон в Красной армии
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
7 января. Принятие гимна России «Боже, царя храни», публикация рассказа Чехова «Каштанка» и введение погон в Красной армии
7 января. В этот день в разные годы:
1834 год. Принятие государственного гимна России «Боже, царя храни».
1888 год. Публикация рассказа Антона Чехова «Каштанка».
1943 год. В Красной армии введены погоны.
1975 год. В США начинает выходить телевизионное шоу «Колесо фортуны».
1979 год. Группа Village People зарабатывает первое место в хит-параде с песней «Y.M.C.A.»
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