7 Янв. 2020 2020-01-07T00:59:44+03:00

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.

7 января. Принятие гимна России «Боже, царя храни», публикация рассказа Чехова «Каштанка» и введение погон в Красной армии 00:00 00:00

7 января. В этот день в разные годы:

1834 год. Принятие государственного гимна России «Боже, царя храни».

1888 год. Публикация рассказа Антона Чехова «Каштанка».

1943 год. В Красной армии введены погоны.

1975 год. В США начинает выходить телевизионное шоу «Колесо фортуны».

1979 год. Группа Village People зарабатывает первое место в хит-параде с песней «Y.M.C.A.»

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