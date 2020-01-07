2020-01-07T14:00:30+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Мировая экономика скатывается в слоубализацию, парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией, Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством и призвал читать Евангелие

Елена Афонина - с главными темами дня.Елена Афонина - с главными темами дня.

Елена Афонина - с главными темами дня

Мировая экономика скатывается в слоубализацию, парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией, Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством и призвал читать Евангелие

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