Мировая экономика скатывается в слоубализацию, парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией, Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством и призвал читать Евангелие
Елена Афонина - с главными темами дня.
Елена Афонина - с главными темами дня
Мировая экономика скатывается в слоубализацию, парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией, Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством и призвал читать Евангелие
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