8 Янв. 2020 2020-01-08T14:46:43+03:00

Иран нанес ракетные удары по авиабазе «Аль-Асад» в Ираке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Коц: То, что Иран не утрется и ответит США, было понятно сразу 00:00 00:00

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