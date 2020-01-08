Александр Коц: То, что Иран не утрется и ответит США, было понятно сразу
Игорь Измайлов обсуждает с военным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Коцем, как визит Путина в Дамаск и Турцию связан с разворачивающимися событиями на Ближнем Востоке
Александр Коц: То, что Иран не утрется и ответит США, было понятно сразу
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