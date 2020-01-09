В новый год - с новыми смыслами! Врач рассказал, как избежать постновогодней депрессии
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, куда девать ненужные новогодние подарки, зачем блогеры, политики и бизнесмены раздают деньги толпе и опасно ли заряжать смартфоны в общественных местах
В новый год - с новыми смыслами! Врач рассказал, как избежать постновогодней депрессии
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.