2020-01-09T14:11:31+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Подделок станет меньше, зато всё подорожает. В России начнут маркировать духи, одежду, фотоаппараты и шины

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные посленовогодние темы.Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные посленовогодние темы.

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, насколько вырастут цены на бензин в ближайшее время, будет ли работать запрет на парковку грузовиков и такси во дворах и ждать ли повышения зарплаты в этом году

Подделок станет меньше, зато всё подорожает. В России начнут маркировать духи, одежду, фотоаппараты и шины

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19 Декабря 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: Плакаты с вопросами, подарки Президенту и рекордное число участников: Что делают журналисты за кулисами ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина

В студии: Александр ГАМОВ, Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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