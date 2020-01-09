Подделок станет меньше, зато всё подорожает. В России начнут маркировать духи, одежду, фотоаппараты и шины
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, насколько вырастут цены на бензин в ближайшее время, будет ли работать запрет на парковку грузовиков и такси во дворах и ждать ли повышения зарплаты в этом году
Подделок станет меньше, зато всё подорожает. В России начнут маркировать духи, одежду, фотоаппараты и шины
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