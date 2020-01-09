2020-01-09T15:10:06+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Первый испытательный полет «Конкорда», премьера фильма «Мэри Поппинс, до свидания» и начало работы ММВБ

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Первый испытательный полет «Конкорда», премьера фильма «Мэри Поппинс, до свидания» и начало работы ММВБ

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9 января. В этот день в разные годы.

1877 год. В России создается общество взаимного вспоможения русских артистов.

1969 год. Первый испытательный полет Конкорда.

1984 год. На центральном телевидении премьера фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

1992 год. В России появляется ММВБ.

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