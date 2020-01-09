Георгий Бовт: Из-за политических обстоятельств расследование крушения «Боинга» в Иране не будет объективным. Всей правды мы не узнаем никогда
Иван Панкин и политолог Георгий Бовт обсуждают, наносят ли длинные новогодние праздники ущерб экономике, чем закончится заваруха в Иране и накроет ли нас всех кризис в 2020 году
Георгий Бовт: Из-за политических обстоятельств расследование крушения «Боинга» в Иране не будет объективным. Всей правды мы не узнаем никогда
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!