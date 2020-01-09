2020-01-09T16:06:31+03:00
Бовт знает
Иван ПАНКИН@radio_kp

Георгий Бовт: Из-за политических обстоятельств расследование крушения «Боинга» в Иране не будет объективным. Всей правды мы не узнаем никогда

Политолог Георгий Бовт - про главные события последних дней.Политолог Георгий Бовт - про главные события последних дней.

Иван Панкин и политолог Георгий Бовт обсуждают, наносят ли длинные новогодние праздники ущерб экономике, чем закончится заваруха в Иране и накроет ли нас всех кризис в 2020 году

Георгий Бовт: Из-за политических обстоятельств расследование крушения «Боинга» в Иране не будет объективным. Всей правды мы не узнаем никогда

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5 Сентября 2019 17:03 - 17:45

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Тема: Георгий Бовт: Приговор Синице такой жестокий, потому что власти важно показать силовикам, что она на их стороне, не сольёт и не предаст

В студии: Роман ГОЛОВАНОВ

В гостях: Георгий БОВТ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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