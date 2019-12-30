30 Дек. 15:33 2019-12-30T21:32:27+03:00

Минэкономразвития предложило возить детей на старых автобусах, с 1-го января вступают в силу несколько важных законов, россиян предупредили о хакерских атаках в новогодние праздники 00:00 00:00

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