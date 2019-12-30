Минэкономразвития предложило возить детей на старых автобусах, с 1-го января вступают в силу несколько важных законов, россиян предупредили о хакерских атаках в новогодние праздники
Елена Афонина - с главными темами дня
Минэкономразвития предложило возить детей на старых автобусах, с 1-го января вступают в силу несколько важных законов, россиян предупредили о хакерских атаках в новогодние праздники
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