Обмен пленными между Украиной и Донбассом, предотвращённые теракты и готовящиеся кибератаки в новогодние праздники
Елена Афонина подводит информационные итоги дня вместе с замдиректора Национального института развития современной идеологи Игорем Шатровым
Обмен пленными между Украиной и Донбассом, предотвращённые теракты и готовящиеся кибератаки в новогодние праздники
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.