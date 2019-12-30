30 Дек. 19:03 2019-12-30T22:59:42+03:00

Главные достижения Путина на посту президента, предложение сравнять зарплату депутатов со средней по России и планы Роскосмоса на 2020 год 00:00 00:00

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