Главные достижения Путина на посту президента, предложение сравнять зарплату депутатов со средней по России и планы Роскосмоса на 2020 год
Елена Афонина подводит информационные итоги дня вместе с замдиректора Национального института развития современной идеологи Игорем Шатровым
Главные достижения Путина на посту президента, предложение сравнять зарплату депутатов со средней по России и планы Роскосмоса на 2020 год
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