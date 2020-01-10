2020-01-09T22:23:18+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

10 января. Первое метро в Лондоне, появление репортера Тинтина и щенка Милу, признание Правительства Кубы Советским Союзом, премьера фильма «Розыгрыш»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

10 января. Первое метро в Лондоне, появление репортера Тинтина и щенка Милу, признание Правительства Кубы Советским Союзом, премьера фильма «Розыгрыш»

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10 января. В этот день в разные годы:

1863 год - в Лондоне открывается первая линия метро.

1929 год - в Бельгии впервые появляются герои комиксов: газетный репортер Тинтин и его щенок Милу.

1959 год - СССР признает революционное Правительство Кубы.

1977 год - премьера фильма «Розыгрыш».

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