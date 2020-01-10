10 января. Первое метро в Лондоне, появление репортера Тинтина и щенка Милу, признание Правительства Кубы Советским Союзом, премьера фильма «Розыгрыш»
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
10 января. Первое метро в Лондоне, появление репортера Тинтина и щенка Милу, признание Правительства Кубы Советским Союзом, премьера фильма «Розыгрыш»
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10 января. В этот день в разные годы:
1863 год - в Лондоне открывается первая линия метро.
1929 год - в Бельгии впервые появляются герои комиксов: газетный репортер Тинтин и его щенок Милу.
1959 год - СССР признает революционное Правительство Кубы.
1977 год - премьера фильма «Розыгрыш».