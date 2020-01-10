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Михаил Делягин: 2020-й будет годом, когда стабильность закончится. К концу года мы свалимся в новую депрессию
Экономический прогноз на 2020 от Михаила Делягина.
Михаил Делягин делится своим экономическим прогнозом на 2020-й: что будет в США, каким будет рубль, что станет с нефтью и куда лучше инвестировать
Михаил Делягин: 2020-й будет годом, когда стабильность закончится. К концу года мы свалимся в новую депрессию
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