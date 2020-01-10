2020-01-10T18:49:46+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
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Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: 2020-й будет годом, когда стабильность закончится. К концу года мы свалимся в новую депрессию

Экономический прогноз на 2020 от Михаила Делягина.Экономический прогноз на 2020 от Михаила Делягина.

Михаил Делягин делится своим экономическим прогнозом на 2020-й: что будет в США, каким будет рубль, что станет с нефтью и куда лучше инвестировать

Михаил Делягин: 2020-й будет годом, когда стабильность закончится. К концу года мы свалимся в новую депрессию

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18 Ноября 2019 17:03 - 18:02

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Михаил Делягин: Парламент Осетии предложил установить всем бюджетникам минимальную зарплату в 2 прожиточных минимума. Но Госдума это не примет

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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