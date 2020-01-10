10 Янв. 2020 2020-01-10T18:49:46+03:00

Экономический прогноз на 2020 от Михаила Делягина.

Михаил Делягин: 2020-й будет годом, когда стабильность закончится. К концу года мы свалимся в новую депрессию 00:00 00:00

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