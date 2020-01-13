13 января. Появление в России почтовых открыток, начало дела кремлевских врачей и помолвка Пугачевой и Киркорова
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
13 января. Появление в России почтовых открыток, начало дела кремлевских врачей и помолвка Пугачевой и Киркорова
13 января. В этот день в разные годы:
1869 год. В России впервые открыта подписка на периодические издания через почту. В этот же день 3 года спустя - появление почтовых открыток.
1874 год. Новый устав о всеобщей воинской повинности.
1953 год. Дело кремлевских врачей.
1994 год. Помолвка Пугачевой и Киркорова.
1997 год. Появление на свет группы «Маша и медведи».