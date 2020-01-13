2020-01-13T01:21:04+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

13 января. Появление в России почтовых открыток, начало дела кремлевских врачей и помолвка Пугачевой и Киркорова

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

13 января. Появление в России почтовых открыток, начало дела кремлевских врачей и помолвка Пугачевой и Киркорова

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13 января. В этот день в разные годы:

1869 год. В России впервые открыта подписка на периодические издания через почту. В этот же день 3 года спустя - появление почтовых открыток.

1874 год. Новый устав о всеобщей воинской повинности.

1953 год. Дело кремлевских врачей.

1994 год. Помолвка Пугачевой и Киркорова.

1997 год. Появление на свет группы «Маша и медведи».

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