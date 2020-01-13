13 Янв. 2020 2020-01-13T01:21:04+03:00

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.

13 января. Появление в России почтовых открыток, начало дела кремлевских врачей и помолвка Пугачевой и Киркорова 00:00 00:00

13 января. В этот день в разные годы:

1869 год. В России впервые открыта подписка на периодические издания через почту. В этот же день 3 года спустя - появление почтовых открыток.

1874 год. Новый устав о всеобщей воинской повинности.

1953 год. Дело кремлевских врачей.

1994 год. Помолвка Пугачевой и Киркорова.

1997 год. Появление на свет группы «Маша и медведи».