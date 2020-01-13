Россияне ждут коррупционных скандалов в 2020 году, 8-летний мальчик умер от пули пьяного соседа, ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Россияне ждут коррупционных скандалов в 2020 году, 8-летний мальчик умер от пули пьяного соседа, ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса
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