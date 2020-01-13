2020-01-13T14:36:41+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Николай СТАРИКОВДмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Николай Стариков: «Задайте себе вопрос: почему украинский пассажирский самолет американского производства вдруг начал отображаться на радарах иранских ПВО как крылатая ракета»

Николай Стариков и Дмитрий Делинский обсуждают главные темы дня.Николай Стариков и Дмитрий Делинский обсуждают главные темы дня.

Дмитрий Делинский и Николай Стариков обсуждают, как признание Ирана о том, что он сбил самолет, меняет дело и бросает тень на Россию

Николай Стариков: «Задайте себе вопрос: почему украинский пассажирский самолет американского производства вдруг начал отображаться на радарах иранских ПВО как крылатая ракета»

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