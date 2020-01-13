Николай Стариков: «Задайте себе вопрос: почему украинский пассажирский самолет американского производства вдруг начал отображаться на радарах иранских ПВО как крылатая ракета»
Дмитрий Делинский и Николай Стариков обсуждают, как признание Ирана о том, что он сбил самолет, меняет дело и бросает тень на Россию
Николай Стариков: «Задайте себе вопрос: почему украинский пассажирский самолет американского производства вдруг начал отображаться на радарах иранских ПВО как крылатая ракета»
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