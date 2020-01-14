2020-01-14T12:06:58+03:00
Главное - вовремя
Евгений САЗОНОВВалентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

Россиянам понравилось лениться. Сервисы доставки еды в новогодние праздники приняли в два раза больше заказов

Обсуждаем главные утренние темы в программе «Главное-вовремя» на Радио «Комсомольская правда».Обсуждаем главные утренние темы в программе «Главное-вовремя» на Радио «Комсомольская правда».

Обсуждаем главные утренние темы вместе с Марией Бачениной, Валентином Алфимовым и Евгением Сазоновым

Россиянам понравилось лениться. Сервисы доставки еды в новогодние праздники приняли в два раза больше заказов

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19 Декабря 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: Плакаты с вопросами, подарки Президенту и рекордное число участников: Что делают журналисты за кулисами ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина

В студии: Александр ГАМОВ, Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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