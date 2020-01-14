Россиянам понравилось лениться. Сервисы доставки еды в новогодние праздники приняли в два раза больше заказов
Обсуждаем главные утренние темы вместе с Марией Бачениной, Валентином Алфимовым и Евгением Сазоновым
Россиянам понравилось лениться. Сервисы доставки еды в новогодние праздники приняли в два раза больше заказов
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