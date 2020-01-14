В России повышаются цены на сигареты, эксперты назвали лучший момент для покупки нового смартфона, в России предложили ввести налог для домохозяек
Игорь Измайлов - с главными темами дня
В России повышаются цены на сигареты, эксперты назвали лучший момент для покупки нового смартфона, в России предложили ввести налог для домохозяек
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.