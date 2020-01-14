Каждый четвертый водитель недоволен ОСАГО, Варшава отказалась отмечать 75-ю годовщину освобождения от фашистов, россияне остались довольны длинными январскими праздниками
Валентин Алфимов, Роман Голованов и политолог Михаил Синельников-Оришак подводят информационные итоги дня
Каждый четвертый водитель недоволен ОСАГО, Варшава отказалась отмечать 75-ю годовщину освобождения от фашистов, россияне остались довольны длинными январскими праздниками
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.