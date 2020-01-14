14 Янв. 2020 2020-01-14T21:27:55+03:00

Валентин Алфимов обсуждает главные темы дня вместе с журналистами КП и экспертами.

Каждый четвертый водитель недоволен ОСАГО, Варшава отказалась отмечать 75-ю годовщину освобождения от фашистов, россияне остались довольны длинными январскими праздниками 00:00 00:00

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