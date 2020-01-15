Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию-2020
Президент обратится с Посланием к Федеральному Собранию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России обратился в Посланием к Федеральному собранию, обозначив основные направления ее развития в ближайший год
Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию-2020 (полная версия)
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