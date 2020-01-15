Путин начал с детей и демографии: О чем говорил Президент в Послании Федеральному Собранию
Одно из предложений Владимира Путина в Послании - увеличение маткапитала.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Валентин Алфимов обсуждает с экспертами главные заявления Президента
Путин начал с детей и демографии: О чем говорил Президент в Послании Федеральному Собранию
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