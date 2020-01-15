15 Янв. 2020 2020-01-15T15:10:51+03:00

Одно из предложений Владимира Путина в Послании - увеличение маткапитала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Путин начал с детей и демографии: О чем говорил Президент в Послании Федеральному Собранию 00:00 00:00

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