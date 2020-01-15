2020-01-15T15:10:51+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Путин начал с детей и демографии: О чем говорил Президент в Послании Федеральному Собранию

Одно из предложений Владимира Путина в Послании - увеличение маткапитала.Одно из предложений Владимира Путина в Послании - увеличение маткапитала.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валентин Алфимов обсуждает с экспертами главные заявления Президента

Путин начал с детей и демографии: О чем говорил Президент в Послании Федеральному Собранию

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