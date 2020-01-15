Маткапитал за первого ребенка, бесплатное питание в начальной школе и изменение Конституции: главные тезисы Послания президента-2020
Президент обратится с Посланием к Федеральному Собранию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Разбираем Послание Президента Федеральному Собранию
Маткапитал за первого ребенка, бесплатное питание в начальной школе и изменение Конституции: главные тезисы Послания президента-2020
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