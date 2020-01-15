2020-01-16T00:45:01+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

16 января. Завершение Виктором Гюго работы над «Собором Парижской богоматери», ликвидация в США семейной банды Баркер, премьера телепередачи «Кабачок 13 стульев»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

16 января. Завершение Виктором Гюго работы над «Собором Парижской богоматери», ликвидация в США семейной банды Баркер, премьера телепередачи «Кабачок 13 стульев»

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16 января. В этот день в разные годы:

1831 год - Виктор Гюго завершает работу над романом «Собор Парижской богоматери».

1935 год - в США ликвидирована банда семейства Баркер.

1966 год - премьера телепередачи «Кабачок 13 стульев».

1988 год - Тина Тернер попадает в книгу рекордов Гиннесса за самый многочисленный концерт.

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