16 января. Завершение Виктором Гюго работы над «Собором Парижской богоматери», ликвидация в США семейной банды Баркер, премьера телепередачи «Кабачок 13 стульев»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
16 января. Завершение Виктором Гюго работы над «Собором Парижской богоматери», ликвидация в США семейной банды Баркер, премьера телепередачи «Кабачок 13 стульев»
16 января. В этот день в разные годы:
1831 год - Виктор Гюго завершает работу над романом «Собор Парижской богоматери».
1935 год - в США ликвидирована банда семейства Баркер.
1966 год - премьера телепередачи «Кабачок 13 стульев».
1988 год - Тина Тернер попадает в книгу рекордов Гиннесса за самый многочисленный концерт.
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