15 Янв. 2020 2020-01-16T00:45:01+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

16 января. Завершение Виктором Гюго работы над «Собором Парижской богоматери», ликвидация в США семейной банды Баркер, премьера телепередачи «Кабачок 13 стульев» 00:00 00:00

16 января. В этот день в разные годы:

1831 год - Виктор Гюго завершает работу над романом «Собор Парижской богоматери».

1935 год - в США ликвидирована банда семейства Баркер.

1966 год - премьера телепередачи «Кабачок 13 стульев».

1988 год - Тина Тернер попадает в книгу рекордов Гиннесса за самый многочисленный концерт.

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