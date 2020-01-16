«...И персональная ответственность каждого члена правительства» Выступление Михаила Мишустина в Госдуме (полная версия)
За кандидатуру Михаила Мишустина проголосовали 383 депутата Госдумы. Бывшего главу Федеральной налоговой службы утвердили на пост премьер-министра России
«...И персональная ответственность каждого члена правительства» Выступление Михаила Мишустина в Госдуме (полная версия)
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