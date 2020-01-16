2020-01-16T15:59:46+03:00
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Игорь ИЗМАЙЛОВ

«...И персональная ответственность каждого члена правительства» Выступление Михаила Мишустина в Госдуме (полная версия)

Госдума проголосовала за назначение Михаила Мишустина на должность премьер-министра.Госдума проголосовала за назначение Михаила Мишустина на должность премьер-министра.Фото: REUTERS

За кандидатуру Михаила Мишустина проголосовали 383 депутата Госдумы. Бывшего главу Федеральной налоговой службы утвердили на пост премьер-министра России

«...И персональная ответственность каждого члена правительства» Выступление Михаила Мишустина в Госдуме (полная версия)

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