Дмитрий Абзалов: В новом правительстве останутся Шойгу и Лавров. По остальным - вопрос
Каким будет новое правительство, что оно должно сделать в первую очередь и как теперь будут выстраиваться отношения с Думой, Валентин Алфимов обсуждает с депутатом Евгением Марченко и президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзаловым
Дмитрий Абзалов: В новом правительстве останутся Шойгу и Лавров. По остальным - вопрос
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