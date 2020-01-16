2020-01-16T21:24:04+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Дмитрий Абзалов: В новом правительстве останутся Шойгу и Лавров. По остальным - вопрос

Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».Фото: Иван МАКЕЕВ

Каким будет новое правительство, что оно должно сделать в первую очередь и как теперь будут выстраиваться отношения с Думой, Валентин Алфимов обсуждает с депутатом Евгением Марченко и президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзаловым

Дмитрий Абзалов: В новом правительстве останутся Шойгу и Лавров. По остальным - вопрос

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