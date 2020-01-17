2020-01-17T12:55:56+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

В приюте для суррогатных детей умер младенец, а в Москве крещенские купания пройдут без прорубей

Рассказываем о главных столичных новостях.Рассказываем о главных столичных новостях.

Михаил Антонов и Анастасия Варданян - с главными столичными темами

В приюте для суррогатных детей умер младенец, а в Москве крещенские купания пройдут без прорубей

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О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

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