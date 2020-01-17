Синоптики пообещали холода в феврале, готовый бизнес в России стал дешевле, сибирский школьник получил миллион рублей за то, что заплатил в автобусе за маму с ребенком
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Синоптики пообещали холода в феврале, готовый бизнес в России стал дешевле, сибирский школьник получил миллион рублей за то, что заплатил в автобусе за маму с ребенком
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