2020-01-17T16:21:44+03:00
Темы дня
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Синоптики пообещали холода в феврале, готовый бизнес в России стал дешевле, сибирский школьник получил миллион рублей за то, что заплатил в автобусе за маму с ребенком

Игорь Измайлов - с главными темами дня.Игорь Измайлов - с главными темами дня.

Игорь Измайлов - с главными темами дня

Синоптики пообещали холода в феврале, готовый бизнес в России стал дешевле, сибирский школьник получил миллион рублей за то, что заплатил в автобусе за маму с ребенком

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 11.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:03 - 14:15

Темы дня

Тема: Путин прилетел в Берлин на конференцию по Ливии, Россельхознадзор расширил предупреждение по коронавирусу, Макгрегор одержал первую за три года победу, Овечкин вошёл в десятку лучших снайперов НХЛ

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:15

Темы дня

Тема: Православные отмечают Крещение Господне, банки опустили ставки по вкладам, Дмитрий Медведев заявил, что «доволен работой правительства под его руководством»

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
18 Января 2020 15:03 - 15:32

Темы дня

Тема: Пушков ответил на слова Помпео о смене правительства России, в Китае растёт заболеваемость атипичной пневмонией, глава МВФ предсказала новую Великую депрессию

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
17 Января 2020 14:33 - 14:45

Темы дня

Тема: Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства за шутки над Христом, в России появились первые видеобанкоматы, Путин поздравил Игоря Николаева с 60-летием

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
16 Января 2020 18:03 - 18:54

Темы дня

Тема: Политтехнолог Сергей Маркелов: Сейчас главная задача власти - объяснить народу, чего от него хотят на референдуме

В студии: Валентин АЛФИМОВ

В гостях: Сергей МАРКЕЛОВ, Александр МАЛЬКЕВИЧ
07:30
21:30
14 Января 2020 18:33 - 19:54

Темы дня

Тема: Каждый четвертый водитель недоволен ОСАГО, Варшава отказалась отмечать 75-ю годовщину освобождения от фашистов, россияне остались довольны длинными январскими праздниками

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Роман ГОЛОВАНОВ

В гостях: Михаил СИНЕЛЬНИКОВ-ОРИШАК
07:30
21:30
14 Января 2020 14:33 - 14:45

Темы дня

Тема: Отец убитой любовницы доцента Соколова рассказал, что просил дочь уйти от него, МЧС предложили запретить запускать фейерверки рядом с жилыми домами и больницами, российский каршеринг собрался в Европу

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
14 Января 2020 12:03 - 12:15

Темы дня

Тема: Кудрин рассказал о воровстве 2-3 млрд рублей в год из бюджета, синоптики прогнозируют к Крещению новые температурные рекорды, банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Пользователи WhatsApp снова жалуются на работу приложения
Полиция Британии приравняла украинский трезубец к экстремистским символам
Путин и Эрдоган встретились в Берлине
Проект итогового коммюнике по Ливии предполагает создание групп контроля
При столкновении двух автобусов в Алжире погибли 12 человек
Россияне заняли третье место среди самых активных покупателей жилья в Турции
Умер Син Гек Хо - основатель южнокорейской корпорации Lotte Group
Николай Валуев: Макгрегор сделал серьезное заявление на будущее
Медведев рассказал о причинах отставки правительства
Путин прилетел в Берлин на конференцию по Ливии
Путин: попыткам Запада переписать историю мы должны противопоставить объективную информацию
Путин встретится с Эрдоганом до начала конференции по Ливии
Легендарный разведчик Ботян рассказал об освобождении Кракова в 1945 году
Украинский таксист заставил пассажира без денег умыться зеленкой